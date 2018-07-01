Константинополь хочет "восстановления единства в Украине разделенного церковного тела", заявил вселенский патриарх Варфоломей. Варфоломей: Константинопольская церковь борется за окончательное решение церковных дел в Украине Фото: ЕРА "Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании вселенского патриарха", – заявил Варфоломей.Он напомнил, что в прошлом Константинопольская церковь решала трудные и сложные церковные вопросы, "всегда руководствуясь интересами народа Божьего и сохранением Всеправославного единства"."И мы хотим, как Мать-Церковь, восстановления единства в Украине разделенного церковного тела – десятков миллионов верующих, крестных и просвещенных непосредственной заботой и миссионерской деятельностью вселенского престола... Константинопольская большая и святая Церковь Христова действует в духе истинной любви, борется и сегодня за окончательное решение церковных дел в Украине", – добавил вселенский патриарх.Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиерей Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook выразил мнение, что таким образом Варфоломей сделал официальное заявление после визита делегации Украинской православной церкви Московского патриархата, и накануне визита делегации Константинопольского патриархата в Москву. https://www.facebook.com/yevstr/posts/1701640223217588 По мнению Зари, таким образом вселенский патриарх отметил, что Константинополь не признает факта канонической передачи Киевской митрополии Московскому патриархату, более того, считает власть Московской патриархии полученной неканоническим способом.Кроме того, Варфоломей еще раз подтверждает свое намерение решить украинский церковный вопрос, подчеркнул архиерей УПЦ КП.17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Варфоломею по этому поводу. В документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". 22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.Предоставление томоса об автокефалии Украинской православной церкви может угрожать национальной безопасности Украины и разделить страну, заявили в УПЦ МП 25 мая.Делегация УПЦ МП для встречи со вселенским патриархом Варфоломеем прибыла в Стамбул 23 июня, ее возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, вместе с ним приехали управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. По словам митрополита Антония, Варфоломей заявил, что не хотел бы вмешиваться в дела украинской церкви, но помочь решить этот вопрос считает своим долгом.Присутствовавший на встрече нардеп от Оппозиционного блока Новинский заявил, что патриарх Варфоломей на переговорах с делегацией Украинской православной церкви Московского патриархата сообщил, что выступает за единство православия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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