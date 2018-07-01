|Патриарх Варфоломей: Константинополь никогда не давал разрешения передавать территории Украины кому-либо
|01.07.2018 22:25
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По мнению Зари, таким образом вселенский патриарх отметил, что Константинополь не признает факта канонической передачи Киевской митрополии Московскому патриархату, более того, считает власть Московской патриархии полученной неканоническим способом.Кроме того, Варфоломей еще раз подтверждает свое намерение решить украинский церковный вопрос, подчеркнул архиерей УПЦ КП.17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Варфоломею по этому поводу. В документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". 22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.Предоставление томоса об автокефалии Украинской православной церкви может угрожать национальной безопасности Украины и разделить страну, заявили в УПЦ МП 25 мая.Делегация УПЦ МП для встречи со вселенским патриархом Варфоломеем прибыла в Стамбул 23 июня, ее возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, вместе с ним приехали управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. По словам митрополита Антония, Варфоломей заявил, что не хотел бы вмешиваться в дела украинской церкви, но помочь решить этот вопрос считает своим долгом.Присутствовавший на встрече нардеп от Оппозиционного блока Новинский заявил, что патриарх Варфоломей на переговорах с делегацией Украинской православной церкви Московского патриархата сообщил, что выступает за единство православия.
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