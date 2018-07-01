Местные жители не пострадали

Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ несмотря на введение с 00:00 часов 1 июля 2018 режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия" вдоль всей линии разграничения сторон, принятого трехстороннего контактной группой 27 июня 2018 в Минске, нарушили режим тишины, применив по позициям ВС Украины и гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево минометы калибром 120 мм (14 мин).

"Так, по результатам фотофиксации, проведенной сегодня наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево враг вел ночью из населенного пункта Зайцево Южное, в период с 3:55 до 4:20. Вследствие указанного обстрела уничтожено нежилой дом , повреждены хозяйственные постройки, ограждение и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Об указанном проинформированы СММ ОБСЕ", - заявляет украинская сторона СЦКК.

В Центре расценивают указано как "явную провокацию со стороны боевиков вооруженных формирований РФ, направленную на осуществление психологического давления на жителей населенных пунктов, а также, чтобы заставить ВС Украины открыть огонь, и перевести с себя ответственность за нарушение режима тишины".