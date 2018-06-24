Бывший охранник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Сергей Бернацкий заявил в суде, что в Крым в февраля 2014 года прилетали министр МВД Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко с "Альфой" и "иностранными боевиками" для пленения или ликвидации Януковича. Такое заявление он сделал сегодня, 22 июня, во время допроса через видеоконференции из России в Оболонском суде Киева. «В Крыму была информация - то, что я слышал от Кобзаря (экс-руководитель службы безопасности президента - Прим. Ред.), что в Крым прибыли Аваков, Наливайченко. С ними были бойцы подразделения "Альфа", также прибыл самолет с боевиками, между которых были англоязычные, то есть, иностранцы были, с целью захвата президента, его пленения или физического устранения», - сказал Бернацкий. По его словам, в декабре 2013 - феврале 2014 года к охране постоянно поступала информация об угрозах жизни Януковича. Также Сергей Бернацкий (закрепленный офицер Службы безопасности Президента) рассказал об угрозах жизни Президенту Виктору Януковичу. «Декабрь 2013 – февраль 2014 года. Служба по обеспечению безопасности Президента Виктора Януковича неслась в усиленном режиме, поскольку поступала информация об угрозах жизни Президенту. На разводах суточных нарядов регулярно доводилась такая информация относительно рисков, угроз жизни и здоровью Президента. С момента начала протестных акций начали организовываться блокпосты на дорогах общественного транспорта, которые со временем стали переноситься ближе к трассам проезда Президента. Были попытки проникновения лиц на территорию резиденции, попытки остановки кортежа, была информация о минировании трасс проезда. С трибун Майдана в открытую звучали призывы к физической расправе над Президентом.

Поэтому, угрозы носили системный характер», - подчеркнул свидетель. 20.02.2014 года Свидетель заступил на дежурство в 7:30. На эту дату была запланирована встреча с министрами иностранных дел. В Администрации Президента свидетель видел подготовку сотрудниками службы протокола данной встречи еще 18.02. 20.02.2014 Президент с охраной выехал из Межигорья. При подъезде к Администрации Президента на телефон Кобзаря (заместитель начальника Управления – начальник Службы безопасности Президента – уточнено) поступил телефонный звонок. После него Константин Кобзарь доложил Президенту, что на Майдане началась стрельба. Есть жертвы как со стороны правоохранителей, так и со стороны протестующих. «Президент отреагировал: «Этого просто не может быть!» И дал команду созвать руководителей силовых ведомств для проведения срочного совещания. При заезде на территорию АПУ я видел скопление агрессивно настроенных людей. И только благодаря действиям сотрудников службы безопасности Президент смог заехать на территорию», - продолжил Сергей Бернацкий. Рабочий день Президента, по словам свидетеля, начался со встречи с лидерами оппозиции и с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции. «Работали мы весь день и практически всю ночь до утра 21 февраля. В результате было выработано Соглашение об урегулировании кризиса в Украине и готовилось его подписание на 21.02.2014 приблизительно на 13 часов. После этого мы планировали выезд в Межигорье. Однако перед выездом узнали, что появился новый блокпост на основной трассе проезда – между поворотом на Вышгород и селом Новые Петровцы. Обойти его мы никак не могли. Поэтому, выехали. Проезжая блокпост Константин Кобзарь дал команду использовать резервный путь, который проходил в непосредственной близости от этого блокпоста. В какое-то время я услышал выстрелы. После 8 часов утра я покинул резиденцию и, проезжая КПП, я увидел автомобиль Фольксваген Транспортер, у которого были выбиты стекла и в кузове в районе задней двери были отверстия, предположительно от пуль из огнестрельного оружия», - рассказал Сергей Бернацкий. Он отбыл для подготовки к командировке, которая планировалась на 22.02.2014. «Об этой командировке я знал примерно за неделю, что мы должны выехать по регионам Юго-Востока, посетить Харьков, Донецк, Крым и после этого вернуться в Киев. Командировка планировалась непродолжительной. Вечером, 23.02.2014, если я не ошибаюсь, мы должны были уже быть в Киеве», - уточнил свидетель. По словам свидетеля, 21.02.2014 вечером в промежуток приблизительно с 18 до 20 часов ему позвонил оперативный дежурный Службы безопасности Президента и сказал, что вылет, запланированный на утро 22.02.2014, переносится на 21.02.2014. Свидетель выехал в резиденцию «Межигорье». «По маршруту движения, уже на выезде из Киева по ул. Богатырской я наблюдал, что вдоль дороги на обочинах скопление автотранспорта – автобусы, частный легковой автотранспорт. Было много символики Правого сектора и Свободы», - отметил Сергей Бернацкий. Такая же ситуация была и на дороге с Площади Шевченко – автомобили, автобусы, люди. Также была информация о возможном использовании тяжелой техники для заезда в резиденцию «Межигорье». Вылет состоялся около 22:30. Вертолетами. С собой были взяты только личные вещи на период командировки. «Перед посадкой в Харькове мне позвонил Константин Кобзарь и сказал, что от сотрудников, которые остались в резиденции, поступила информация, что большое количество совершенно настроенных людей выдвинулись в резиденцию с целью ее захвата. Я доложил об этом Президенту. Он поручил мне найти начальника Службы безопасности Якименко», - сказал свидетель. По его словам, уже после приземления в Харькове с ним состоялся телефонный разговор Президента и он в том числе давал поручение найти Яроша. «Через какое-то время позвонил человек, представившийся Ярошем. Состоялся разговор Президента с ним. Через некоторое время от наших сотрудников из Межигорья поступила информация, что люди, планировавшие осуществить захват резиденции, остановились отошли обратно», - рассказал Свидетель. Прибывшая в резиденцию в Харькове группа охраны резидента рассказала, что дорогой на одном из блокпостов был обстрелян автомобиль, в котором находился Иванцов и он был ранен. «В дальнейшем сам Иванцов подтвердил эту информацию, показал деформированный магазин от пистолета, деформированный патрон свинцовую пулю либо от охотничьего оружия 12 или 16 калибра. Я лично видел пулевое отверстие в водительской двери авто и была разбита ручка. Еще один автомобиль был с пулевыми отверстиями в крышке багажника», - сказал Сергей Бернацкий. По его словам, по рассказу Павленко, к моменту его прибытия к 9:00 во Дворец Спорта в зале уже находилось около 200 человек, которые зашли без пропусков. Не было известно, кто это. Также была информация, что между этих людей была группа, задачей которой была ликвидация Президента во время участия в съезде. «Также он мне сказал, что вторая подобная группа с задачей ликвидации Президента была на улице. Если не сработает основная, то задачу по ликвидации должна была выполнить втора группа.С помощью огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью - Коктейлей Молотова», - сказал Свидетель. Участие Президента в съезде было отменено. Начали готовиться ко встрече Президента с журналистами, т.к. он собирался сделать обращение к украинскому народу о ситуации в стране, мерах, принятых для ее стабилизации и во избежание кровопролития в стране, в котором он также акцентировал внимание на том, что не собирается покидать страну, а собирается сделать все для поиска путей выхода из сложившейся ситуации. «После этого состоялся разговор Президента с Яценюком, в ходе которого Президент говорил, что ничего он подписывать не будет, что сделал заявление, которое уже в открытом доступе. И предложил с ним ознакомиться. Также Президент говорил, что не будет легализовывать бандитскую власть», - сказал Сергей Бернацкий. После этого, по его словам, Виктор Янукович сказал: «Вы представляете, Яценюк уже заявил прессе, что Президент отказался от власти?!» Также звонила Анна Герман, которая собиралась заявить прессе обратное. «Позднее поступила информация о том, что в сторону резиденции выдвигаются совершенно настроенные протестующие и между них звучали призывы к физической расправе над Президентом. Кобзарем Президенту было предложено вылететь в Донецк. Что мы и совершили», - сказал Свидетель. Войдите чтобы оставить комментарии Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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