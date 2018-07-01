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ЧМ-2018: Россия победила Испанию и впервые вышла в четвертьфинал
01.07.2018 22:33
ЧМ-2018: Россия победила Испанию и впервые вышла в четвертьфинал
Сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира
Сборная России обыграла Испанию и вышла в 1/4 чемпионата мира.
ЧМ-2018: Россия победила Испанию и впервые вышла в четвертьфинал Фото: reuters.com
Основное время матча, который проходил на поле московского стадиона "Лужники", завершился вничью - 1: 1.
 
В дополнительное время счет не изменился, а победитель определился в серии пенальти - 4: 3.
 
Сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.
 
Следующим соперником команды станет победитель пары Хорватия - Дания.
 
Напомним, сборная Франции обыграла Аргентину в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 4: 3 и вышла в четвертьфинал.
  • ЧМ-2018: Франция победила Аргентину со счетом 4: 3

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