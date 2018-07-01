ЧМ-2018: Россия победила Испанию и впервые вышла в четвертьфинал Сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира Сборная России обыграла Испанию и вышла в 1/4 чемпионата мира. Фото: reuters.com Основное время матча, который проходил на поле московского стадиона "Лужники", завершился вничью - 1: 1. В дополнительное время счет не изменился, а победитель определился в серии пенальти - 4: 3. Сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира. Следующим соперником команды станет победитель пары Хорватия - Дания. Напомним, сборная Франции обыграла Аргентину в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 4: 3 и вышла в четвертьфинал. ЧМ-2018: Франция победила Аргентину со счетом 4: 3 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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