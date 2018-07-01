В Сарнах Ровенской области пьяный водитель сбил на регулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку.

Ребенок находится в реанимации, передает пресс-служба Нацполиции региона, передает со ссылкой на .

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля" ", 31-летний локальный житель на большой скорости совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В ходе общения с водителем полицейские обнаружили в него признаки опьянения, проверка выявила 0,57 промилле ", - говорится в сообщении.

Девочка получила тяжелые переломы тимьяневои кости и ноги, политравму и много ссадин на теле. Ребенок в реанимации, она пришла в сознание, однако состояние оценивают как тяжелое.

Водителя задержали, сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрению в совершении преступления. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Два микроавтобуса столкнулись на киевской трассе, неподалеку от села Дивички. По предварительной информации, погиб водитель, около десяти пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести.

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