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Задержка рейсов в Жулянах: Более 170 пассажиров поселили в отель
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01.07.2018 22:41
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Из 450 пассажиров, задержанных в аэропорту Жуляны рейсов, на
расселение согласились только 177 человек, прибывших в Киев из
других городов. Около 300 пассажиров от расселения отказались,
рассказали в авиакомпании Bravo airways. Из-за конфликта с
туроператором Oasis Travel в киевском аэропорту имени Сикорского
отменены рейсы авиакомпании Bravo Airways Фото: Аеропорт Київ -
Аэропорт Киев Жуляны / Facebook "Всего в отеле сегодня расселено
177 пассажиров задержанных рейсов. То есть из 450 пассажиров
задержанных рейсов на расселение согласились только 177 человек. В
частности, это пассажиры авиарейсов из Киева в Батуми, Анталию,
Даламан, Аликанте и Бодрум", – отметили представители
авиакомпании.По данным издания, в отель заселили пассажиров,
которые прибыли в Киев из других городов Украины. Около 300
пассажиров отказались от расселения в гостинице.Пассажиры из Киева
жалуются, что не могут уехать домой из-за отсутствия точной
информации о времени вылета."Мы из Киева и нам неудобно заселиться
в отеле. Также неудобно поехать домой. Ведь время вылета постоянно
меняется", – рассказала одна из пассажиров.Из-за конфликта с
туроператором Oasis Travel в киевском аэропорту имени Сикорского
отменены рейсы авиакомпании Bravo Airways. Туристы не могут улететь
в Египет, Грузию и Турцию.
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