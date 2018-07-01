Из 450 пассажиров, задержанных в аэропорту Жуляны рейсов, на расселение согласились только 177 человек, прибывших в Киев из других городов. Около 300 пассажиров от расселения отказались, рассказали в авиакомпании Bravo airways. Из-за конфликта с туроператором Oasis Travel в киевском аэропорту имени Сикорского отменены рейсы авиакомпании Bravo Airways Фото: Аеропорт Київ - Аэропорт Киев Жуляны / Facebook "Всего в отеле сегодня расселено 177 пассажиров задержанных рейсов. То есть из 450 пассажиров задержанных рейсов на расселение согласились только 177 человек. В частности, это пассажиры авиарейсов из Киева в Батуми, Анталию, Даламан, Аликанте и Бодрум", – отметили представители авиакомпании.По данным издания, в отель заселили пассажиров, которые прибыли в Киев из других городов Украины. Около 300 пассажиров отказались от расселения в гостинице.Пассажиры из Киева жалуются, что не могут уехать домой из-за отсутствия точной информации о времени вылета."Мы из Киева и нам неудобно заселиться в отеле. Также неудобно поехать домой. Ведь время вылета постоянно меняется", – рассказала одна из пассажиров.Из-за конфликта с туроператором Oasis Travel в киевском аэропорту имени Сикорского отменены рейсы авиакомпании Bravo Airways. Туристы не могут улететь в Египет, Грузию и Турцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пассажиров авиакомпании airways киев из-за Теги: общество