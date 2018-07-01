Погода, Новости, загрузка...
Белый дом уточнил слова Трампа о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
01.07.2018 22:41
Белый дом уточнил слова Трампа о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
В телефонном разговоре между Трампом и королем Салманом речь шла скорее о способности Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, чем о твердое обещание
В Белом доме уточнили заявление президента США Дональда Трампа о том, что король Саудовской Аравии Салман согласился увеличить добычу нефти по его просьбе.
Белый дом уточнил слова Трампа о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти Фото: reuters.com
Об этом сообщает Reuters.
 
Как сообщал iPress.ua, после телефонного разговора с королем Салманом Трамп написал на своей странице в Twitter, что уговорил короля увеличить добычу нефти: "возможно, на два миллиона баррелей (в сутки), чтобы компенсировать недостаток ... Цены такие высокие! Он согласился!"
 
В пресс-релизе Белого дома говорится, что Саудовская Аравия подтвердила наличие резервных мощностей по добыче нефти, заявив, что использовать их "если и когда это будет необходимо".
 
Саудовский чиновник подтвердил The Wall Street Journal, что в телефонном разговоре между Трампом и королем Салманом речь шла скорее о способности Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, чем о твердое обещание.
  • Трамп утверждает, что уговорил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
  • Трамп о признании Крыма частью России: "Посмотрим"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить