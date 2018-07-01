В телефонном разговоре между Трампом и королем Салманом речь шла скорее о способности Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, чем о твердое обещание

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщал iPress.ua, после телефонного разговора с королем Салманом Трамп написал на своей странице в Twitter, что уговорил короля увеличить добычу нефти: "возможно, на два миллиона баррелей (в сутки), чтобы компенсировать недостаток ... Цены такие высокие! Он согласился!"

В пресс-релизе Белого дома говорится, что Саудовская Аравия подтвердила наличие резервных мощностей по добыче нефти, заявив, что использовать их "если и когда это будет необходимо".

Саудовский чиновник подтвердил The Wall Street Journal, что в телефонном разговоре между Трампом и королем Салманом речь шла скорее о способности Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, чем о твердое обещание.