|Белый дом уточнил слова Трампа о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
|01.07.2018 22:41
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В телефонном разговоре между Трампом и королем Салманом речь шла скорее о способности Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, чем о твердое обещаниеВ Белом доме уточнили заявление президента США Дональда Трампа о том, что король Саудовской Аравии Салман согласился увеличить добычу нефти по его просьбе.
Фото: reuters.com
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщал iPress.ua, после телефонного разговора с королем Салманом Трамп написал на своей странице в Twitter, что уговорил короля увеличить добычу нефти: "возможно, на два миллиона баррелей (в сутки), чтобы компенсировать недостаток ... Цены такие высокие! Он согласился!"
В пресс-релизе Белого дома говорится, что Саудовская Аравия подтвердила наличие резервных мощностей по добыче нефти, заявив, что использовать их "если и когда это будет необходимо".
Саудовский чиновник подтвердил The Wall Street Journal, что в телефонном разговоре между Трампом и королем Салманом речь шла скорее о способности Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, чем о твердое обещание.
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