Співачка, яка нещодавно вперше стала мамою, останнім часом піддається критиці своїх шанувальників. мовляв, вона набрала зайвих кілограмів після пологів.



Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 12 Чер 2018 р. о 4:55 PDT



Перші коментарі з'явилися після того, як співачка опублікувала знімок у полосатому сарафані на сірому фоні. Шанувальники зазначили, що або вибір вбрання невдалий, або Джамала переїла.



Після наступних світлин коментарів побільшало:



Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 23 Чер 2018 р. о 6:05 PDT



Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 27 Чер 2018 р. о 3:04 PDT



Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 27 Чер 2018 р. о 3:44 PDT



А що думаєте ви з цього приводу?



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