|Джамала погладшала після пологів (ФОТО)
|01.07.2018 22:45
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Перші коментарі з'явилися після того, як співачка опублікувала знімок у полосатому сарафані на сірому фоні. Шанувальники зазначили, що або вибір вбрання невдалий, або Джамала переїла.
Після наступних світлин коментарів побільшало:
А що думаєте ви з цього приводу?
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