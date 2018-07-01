Советник Белого дома добавил однако, что политику проводит президент, а не он

На вопрос корреспондента, как воспринимать слова президента Трампа, который не стал абсолютно отвергать возможность признания Крыма частью России, Джон Болтон ответил:

"Я не знаю, он вообще это сказал ... Я думаю, президент часто говорит" мы посмотрим ", чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции. Президент Путин довольно четко выразил свою позицию в этом вопросе. Я ответил - нам придется согласиться, что мы имеем разные позиции по Украине", - цитирует Болтона" Радио Свобода ".

Джон Болтон добавил однако, что политику проводит президент, а не он.

Болтон, который встретился с Путиным в Москве 27 июня, рассказал о том, что во время разговора с президентом России коснулся и вопроса о действиях Москвы в связи с предстоящими выборами в Конгресс США с учетом вмешательства в выборы президента США в 2016 году. По словам Болтона, Путин заявил: "Никакого вмешательства со стороны российского государства в 2016 году не было".

Президенты США и России встретятся впервые сам на один 16 июля во Хельсинки. Дональд Трамп и Владимир Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов и по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.