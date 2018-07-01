|Из Китая эвакуировали 11 дипломатов США
|01.07.2018 22:57
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Причиной назвали недомогание, которое сотрудники диппредставительств почувствовали через звуковой или ультразвуковой влияниеИз Китая эвакуировали 11 сотрудников американских дипломатических представительств.
Фото: afp.com
Об этом пишет "Радио Свобода".
Восемь человек эвакуировали из генерального консульства США в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), одного дипломата - с генконсульства в Шанхае, двух - из посольства в Пекине.
Причиной назвали недомогание, которое сотрудники диппредставительств почувствовали через звуковой или ультразвуковой влияние. Сотрудники пройдут обследование на родине.
Первые симптомы были зафиксированы у дипломатов в Гуанчжоу еще в апреле.
По такой же причине ранее США и Канада эвакуировали нескольких сотрудников своих диппредставительств в столице Кубы Гаване.
Напомним, Китай в январе-мая 2018 года сократил инвестиции в США на 92% - до 1,8 млрд долларов.
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