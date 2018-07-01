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Из Китая эвакуировали 11 дипломатов США
01.07.2018 22:57
Из Китая эвакуировали 11 дипломатов США
Причиной назвали недомогание, которое сотрудники диппредставительств почувствовали через звуковой или ультразвуковой влияние
Из Китая эвакуировали 11 сотрудников американских дипломатических представительств.
Из Китая эвакуировали 11 дипломатов США Фото: afp.com
Об этом пишет "Радио Свобода".
 
Восемь человек эвакуировали из генерального консульства США в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), одного дипломата - с генконсульства в Шанхае, двух - из посольства в Пекине.
 
Причиной назвали недомогание, которое сотрудники диппредставительств почувствовали через звуковой или ультразвуковой влияние. Сотрудники пройдут обследование на родине.
 
Первые симптомы были зафиксированы у дипломатов в Гуанчжоу еще в апреле.
 
По такой же причине ранее США и Канада эвакуировали нескольких сотрудников своих диппредставительств в столице Кубы Гаване.
 
Напомним, Китай в январе-мая 2018 года сократил инвестиции в США на 92% - до 1,8 млрд долларов.
  • Китай снизил инвестиции в США на 92%

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