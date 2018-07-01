Причиной назвали недомогание, которое сотрудники диппредставительств почувствовали через звуковой или ультразвуковой влияние

Об этом пишет "Радио Свобода".

Восемь человек эвакуировали из генерального консульства США в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), одного дипломата - с генконсульства в Шанхае, двух - из посольства в Пекине.

Причиной назвали недомогание, которое сотрудники диппредставительств почувствовали через звуковой или ультразвуковой влияние. Сотрудники пройдут обследование на родине.

Первые симптомы были зафиксированы у дипломатов в Гуанчжоу еще в апреле.

По такой же причине ранее США и Канада эвакуировали нескольких сотрудников своих диппредставительств в столице Кубы Гаване.

Напомним, Китай в январе-мая 2018 года сократил инвестиции в США на 92% - до 1,8 млрд долларов.