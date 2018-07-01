Операцию, данным группы "Информационный сопротивление", провели без нарушения Минских договоренностей

Об этом сообщил офицер пресс-центра Объединенных сил Валерий Ворончук, пишет "Общественное радио". Эту же информацию подтвердил УНН представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

Волонтер Роман Доник отметил, что Золотое-4 вернули под контроль Украины вчера, 30 июня. По его данным, активная фаза операции длилась почти три недели.

"Примерно 300 местных жителей, из которых почти 40 детей школьного возраста, ежедневно вынуждены были испытывать на себе все прелести« серой зоны ». Отсутствие медицинского и социального обеспечения, органов власти. Ежедневные обзоры и проверки на блокпостах. И, конечно, отсутствие любой которой уверенности в завтрашнем дне. Поселок находится непосредственно на линии соприкосновения", - рассказал волонтер.

Народный депутат и координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук сообщил, что, по оперативным данным группы ИО, в конце июня рта глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела удачную операцию по освобождению и взятие под контроль населенного пункта Золотое-4 . Операцию, по его словам, провели без нарушения Минских договоренностей.

Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочном режима прекращения огня на Донбассе начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.

По информации украинской стороны СЦКК, в первые часы после установки "хлебного перемирие" боевики вооруженных формирований РФ обстреляли позиции ВС Украины и гражданскую инфраструктуру населенного пункта Зайцево с минометов калибром 120 миллиметров.

С семи утра до 18:00 30 июня штаб Операции объединенных сил зафиксировал семь случаев нарушения перемирия боевиками в зоне боевых действий на Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал.