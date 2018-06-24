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В Индии тело фаната сборной Аргентины, который ушел из дома после поражения любимой команды, нашли в реке недалеко от его дома
24.06.2018 17:42
У 30-летнего Дину Алекса, который исчез после поражения сборной Аргентины по футболу в матче чемпионата мира, было мало друзей, отмечали его знакомые. Фаны сборной Аргентины тяжело переживали разгром любимой команды на ЧМ по футболу Фото: EPA Как сообщили правоохранители, тело мужчины нашли в реке Миначил близко от его дома утром 24 июня. Знакомые отметили, что у мужчины, который работал бухгалтером, было мало друзей, но он был футбольным болельщиком и фанатом аргентинского футболиста Лионеля Месси.Алекс исчез 22 июня, оставив письмо, в котором сообщил, что не может пережить поражение сборной Аргентины по футболу в матче чемпионата мира против Хорватии. Известно, что 30-летний суперфан аргентинской сборной ушел из дому около 5.00.21 июня Аргентина уступила Хорватии со счетом 0:3 в матче группового этапа мирового первенства, что значительно снизило шансы вице-чемпионов мира 2014 года на выход в 1/8 финала.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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