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В Индии тело фаната сборной Аргентины, который ушел из дома после поражения любимой команды, нашли в реке недалеко от его дома
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24.06.2018 17:42
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У 30-летнего Дину Алекса, который исчез после поражения сборной
Аргентины по футболу в матче чемпионата мира, было мало друзей,
отмечали его знакомые. Фаны сборной Аргентины тяжело
переживали разгром любимой команды на ЧМ по футболу Фото: EPA Как
сообщили правоохранители, тело мужчины нашли в реке Миначил близко
от его дома утром 24 июня. Знакомые отметили, что у мужчины,
который работал бухгалтером, было мало друзей, но он был футбольным
болельщиком и фанатом аргентинского футболиста Лионеля Месси.Алекс
исчез 22 июня, оставив письмо, в котором сообщил, что не может
пережить поражение сборной Аргентины по футболу в матче чемпионата
мира против Хорватии. Известно, что 30-летний суперфан
аргентинской сборной ушел из дому около 5.00.21 июня Аргентина
уступила Хорватии со счетом 0:3 в матче группового этапа
мирового первенства, что значительно снизило шансы вице-чемпионов
мира 2014 года на выход в 1/8 финала.
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