Американская консалтинговая компания Аlix Рartners, проводящая изучения финансовых составляющих различных отраслей промышленности и бизнеса, опубликовала на тему будущего производства электромобилей.

Согласно этого отчета, мировые автопроизводители до 2023 года собираются потратить колоссальные $55 млрд. на научные исследования и разработку электрических транспортных средств, пишет со ссылкой на .

Alix Partners основывало свое исследование на анализе открытых источников, а также на базе проведенных опросов автомобилистов в возрасте старше 18 лет.

Исследование является новейших свидетельством того, что автопроизводителям и их смежникам придется в ближайшее время потратить огромные суммы денег на развитие и внедрение новых технологий и услуг.

Отчет утверждает, что к 2022 году на рынок выйдет порядка 207 полностью электрических моделей автомобилей, что поставит десятки автопроизводителей в состояние ожесточенной конкуренции друг с другом на этом зарождающемся рынке.

Изучение данной проблематики также показало, что до 2025 года глобальный автомобильный рынок будет демонстрировать довольно низкие показатели продаж, тем самым, в том числе, показывая ограниченный интерес потребителей ко всем видам транспортных средств, включая электромобили.

Фактически, исследование Alix Partners демонстрирует, что общий мировой объем продаж автомобилей каждый год, вплоть до 2020 года, будет постоянно падать.

Но, несмотря на это, автопроизводители все равно будут вкладывать огромные деньги в развитие электрокаров, ибо считают, что потребители уже готовы перейти в новую эру электрического транспорта. В результате, предполагается, что общее число электромобилей на дорогах возрастет с 6 миллионов машин сегодня до колоссальных 127 миллионов к 2030 году

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