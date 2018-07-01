С 1 июля в чешской столице возобновили троллейбусное движение на одном городском маршруте. Об этом сообщает со ссылкой на Radio Praha.

“С 1 июля 2018 в чешской столице было восстановлено троллейбусное движение. В настоящее время пассажиров возит только один единственный троллейбус №58. Однако уже к 2021 году на электричество полностью будет переведена одна из автобусных линий”, — указано в сообщении.

Первый в истории Праги троллейбус выехал по своему маршруту 9 августа 1936 года. Отказалась столица от этого вида транспорта в октябре 1972 года.

Как сообщал во Львове до конца года количество единиц общественного транспорта планируют увеличить: ожидают получить 150 новых автобусов, 30 применяемых трамваев и начать поставки 50 новых троллейбусов.

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