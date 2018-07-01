Литвинов похудел на 17 килограммов

Это первый визит украинского консула политзаключенного за то время, когда Литвинов отбывает наказание именно под Магаданом, сообщил осведомленный в делах украинских политзаключенных Станислав Огоровий, который по этому поводу общался с украинским консулом в Новосибирске Дианой Ивановой.

"Она была в Литвинова три дня назад. Насколько мне известно, это первый случай, когда консул там под Магаданом его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул часто писала запросы на его посещение", - цитирует Огорового "Общественное".

По его словам, Литвинов за время пребывания в колонии строгого режима похудел на 17 кг за плохого питания и условия.

Огоровий добавил, что украинцкому политзаключенному не выдали новый летний комплект одежды, следовательно он вынужден носить обычную футболку и брюки черного цвета. В то же время власть колонии считает это нарушением режима и отправляет политзаключенного в штрафной изолятор.

"У него нет никакой поддержки с родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказании, ведь по закону, это то место, где он был осужден и он имеет на это право", - сказал Огоровий.

Напомним, Сергей Литвинов был задержан в 2014 году и обвинен в убийствах нескольких десятков мирных жителей Луганской области, которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона "Днепр-1". Однако впоследствии Следственный комитет РФ обвинения снял. После этого украинца обвинили в разбойном нападении и приговорили к 8,5 годам тюрьмы.