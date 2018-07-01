17-летняя украинская теннисистка Маргарита Белоконь смогла завоевать титул на турнире ITF Juniors в немецком городе Гладбек, информирует со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

В финале турнира ITF Juniors второй категории в Германии наша представительница, посеянная под первым номером, в двух сетах обыграла шестую ракетку соревнований — 16-летнюю Камиллу Бартон из Латвии — 6:2, 6:4.

Данный титул стал для Белоконь первым в нынешнем сезоне и четвертым за время ее выступлений на турнирах ITF Juniors. В мае прошлого года украинка выиграла три турнира подряд в США.

Также отметим, что в 2017 году Белоконь играла на турнире в Гладбеке, где смогла дойти до полуфинала в одиночном разряде и выиграла парный турнир. Однако на этот раз у киевлянки, которая играла вместе с Ванессой Онг с США, не получилось защитить титул.

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