Хорошо заметен с воздуха нецензурщину надпись появилась на поле близко села Войничево Захаровская района Одесской области

По информации издания "Таймер", надпись является посланием от фермера Анатолия К.

Мужчина вдруг узнал, что поле, которое он обрабатывает много лет, без его ведома передали другой структуре.

"Выкошенных в поле надписью фермер бы намекает оппонентам, что в этом случае зерно им не достанется", - отмечает издание.

Фото: timer-odessa.net