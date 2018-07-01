|В Одесской области фермер выкосил на поле нецензурщину надпись - ФОТО
|01.07.2018 23:21
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Хорошо заметен с воздуха нецензурщину надпись появилась на поле близко села Войничево Захаровская района Одесской областиФермер выкосил нецензурщину надпись на поле рядом с деревней Войничево в Захаровская районе Одесской области.
Фото: gettyimages.com
По информации издания "Таймер", надпись является посланием от фермера Анатолия К.
Мужчина вдруг узнал, что поле, которое он обрабатывает много лет, без его ведома передали другой структуре.
"Выкошенных в поле надписью фермер бы намекает оппонентам, что в этом случае зерно им не достанется", - отмечает издание.
Фото: timer-odessa.net
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