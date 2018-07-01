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В Одесской области фермер выкосил на поле нецензурщину надпись - ФОТО
01.07.2018 23:21
В Одесской области фермер выкосил на поле нецензурщину надпись - ФОТО
Хорошо заметен с воздуха нецензурщину надпись появилась на поле близко села Войничево Захаровская района Одесской области
Фермер выкосил нецензурщину надпись на поле рядом с деревней Войничево в Захаровская районе Одесской области.
В Одесской области фермер выкосил на поле нецензурщину надпись - ФОТО Фото: gettyimages.com
По информации издания "Таймер", надпись является посланием от фермера Анатолия К.
 
Мужчина вдруг узнал, что поле, которое он обрабатывает много лет, без его ведома передали другой структуре.
 
"Выкошенных в поле надписью фермер бы намекает оппонентам, что в этом случае зерно им не достанется", - отмечает издание.

В Одесской области фермер выкосил на поле нецензурщину надпись - ФОТО Фото: timer-odessa.net

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