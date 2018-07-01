В селе Добривляны Ивано-Франковской области поток воды реки Лимница смыл часть ресторана.

Инцидент произошел вчера, 30 июня, соответствующее видео опубликовал пользователь Олег Ярема в Facebook, пишет со ссылкой на .

Летний зал ресторана смыло за подъема уровня воды в реке, который вызвали сильные дожди в регионе. Однако, не обошлось и без человеческой халатности, ведь ресторан был построен очень близко к берегу реки с нарушением всех норм.

"Каждый день, проезжая возле ресторана с тех пор как ег поостроили, думала: чем они думали строя его так близко к реке ... Я уже молчу, что нарушен закон застройки территории возле водоема", - прокомментировала ситуацию местная жительница.

Из-за сильных дождей река Ла-Плата на юго-западе Бразилии вышла из берегов и затопила джунгли. Вода в местных реках поднялась на три метра и превратила тропический заповедник в большой аквариум.

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