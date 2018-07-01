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Во Франции преступник сбежал из тюрьмы на вертолете
01.07.2018 23:28
Во Франции преступник сбежал из тюрьмы на вертолете
В результате нападения на тюрьму никто не пострадал
Во Франции осужден на 25 лет Редуан Фаиди вдруг сбежал из тюрьмы - на вертолете.
Во Франции преступник сбежал из тюрьмы на вертолете Фото: gettyimages.com
Ему удалось убегать после того, как трое вооруженных сообщников посадили вертолет во внутреннем дворе тюрьме, не защищенном колючей проволокой, пишет BBC.
 
В результате нападения на тюрьму никто не пострадал.
 
Вертолет долетел до парижского пригорода Гонесс, где его и нашли без пассажиров полицейские.
 
46-летний Редуан Фаиди отбывает 25-летнее наказание за вооруженное ограбление в 2010 году, во время которого погиб полицейский Орели Фуке.
 
Это его второй побег из тюрьмы. В 2013 году Редуан Фаиди сбежал после того, как угрожая пистолетом взял в заложники четырех охранников и разрушил с помощью взрывчатки несколько дверей в тюрьме. Тогда он бежал после получаса пребывания в исправительном учреждении.

Фото: gettyimages.com

Ранее Фаиди в 2001 году осудили на 30 лет за ограбление банков и инкассаторских машин. 2009 года он досрочно вышел из тюрьмы и написал книгу о том, как рос в криминализированном пригороде Парижа и о своем пути в мир преступников. Обещал, что не будет совершать преступлений, но слова не сдержал.

Фото: bbc.com

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