В результате нападения на тюрьму никто не пострадал

Ему удалось убегать после того, как трое вооруженных сообщников посадили вертолет во внутреннем дворе тюрьме, не защищенном колючей проволокой, пишет BBC.

В результате нападения на тюрьму никто не пострадал.

Вертолет долетел до парижского пригорода Гонесс, где его и нашли без пассажиров полицейские.

46-летний Редуан Фаиди отбывает 25-летнее наказание за вооруженное ограбление в 2010 году, во время которого погиб полицейский Орели Фуке.

Это его второй побег из тюрьмы. В 2013 году Редуан Фаиди сбежал после того, как угрожая пистолетом взял в заложники четырех охранников и разрушил с помощью взрывчатки несколько дверей в тюрьме. Тогда он бежал после получаса пребывания в исправительном учреждении.

Фото: gettyimages.com

Ранее Фаиди в 2001 году осудили на 30 лет за ограбление банков и инкассаторских машин. 2009 года он досрочно вышел из тюрьмы и написал книгу о том, как рос в криминализированном пригороде Парижа и о своем пути в мир преступников. Обещал, что не будет совершать преступлений, но слова не сдержал.

Фото: bbc.com

Напомним, в Грузии объявили голодовку 109 женщин, отбывающих наказание в колонии №5 близ Тбилиси.