Хорст Зеехофер намерен покинуть посты главы МВД ФРГ и председателя баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), входящего в правящую в Германии коалицию (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии). Как сообщил в воскресенье телеканал WELT, об этом политик заявил на заседании правления ХСС, посвященном обсуждению разногласий с христианскими демократами Ангелы Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции, информирует

Как отметил телеканал, обращаясь к однопартийцам, Зеехофер сказал, что не видит возможности перейти к обычной повестке дня в свете ситуации с миграцией, не предпринимая никаких политических действий.

“Я не могу нести ответственность за это как министр внутренних дел”, — цитирует телеканал Зеехофера.

Как сообщал Меркель и Зеехофер лицом к лицу обсуждали решение саммита ЕС по миграции.

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