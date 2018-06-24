Кандидат в народные депутаты по избирательному округу №195 (Черкасская обл.) Владимир Зубик (самовыдвиженец) заявил о покушении на него, которое произошло в субботу, 18 октября, во время встречи с избирателями.

"Вчера в Черкассах я встречался с избирателями в городском Дворце молодежи. Во время выступления в зал ворвались 50-60 человек в масках и с битами, которые принялись крушить дворец, избивать людей, и особенно охранников, которых мы умышленно наняли - поскольку вчера получили сигнал о том, что может произойти такое набег. В результате нападения у нескольких охранников пробиты головы и сломаны руки", - сообщил кандидат в нардепы.

По словам Зубика, когда в зал ворвались неизвестные, находившиеся рядом охранники оперативно перевели его в безопасное помещение, где он провел несколько часов.

Зубик подчеркнул, что за время избирательной кампании уже имели место несколько подобных инцидентов, о которых он сообщал правоохранительным органам и областной власти, однако, по его словам, те никаких дополнительных мер безопасности не предприняли.

"Угрозы исходили от местного криминального авторитета Виктора Кривошеи. Он нам передавал, что может оградить от нападений. Но я сегодняшние события связываю именно с ним, а также с главой черкасской организации "Батькивщины" - Анатолием Бондаренко. У них очень простой мотив запугать меня и сорвать мою кампанию - их кандидат в Раду по соцопросам, набирает в 2,5 раза меньше голосов", - добавил Зубик.

Кандидат в нардепы также обратился к руководству страны с призывом расследовать происходящее в Черкасской области и не дать криминалу сорвать выборы в стране.

"Мы сейчас объединились против внешнего врага, против войны на востоке. Но внутри страны разворачивается другая война - поднимает голову криминалитет, и это может привести к очень страшным последствиям", - заявил Зубик.

В понедельник, 20 октября, Владимир Зубик проведет пресс-конференцию в 13:30 в информационном агенстве "Українські новини", где сообщит СМИ подробности покушения на него.

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