В 1/8 финала чемпионата мира по футболу основное и дополнительное
время матча между сборными Хорватии и Дании завершилось со счетом
1:1. Путевку в четвертьфинал Хорватия получила благодаря серии
пенальти – 3:2. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Матч проходил в Нижнем Новгороде Фото: ЕРА Поединок проходил в
Нижнем Новгороде.Основное и дополнительное время завершилось вничью
1:1. Оба мяча забивались в первом тайме к четвертой минуте игры.
Первым гол забил датский футболист Матиас Йоргенсен. Затем игрок
сборной Хорватии Марио Манджукич сравнял счет.Путевку в
четвертьфинал Хорватия получила благодаря серии пенальти –
3:2.В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет 7 июля в Сочи со
сборной России.
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