В 1/8 финала чемпионата мира по футболу основное и дополнительное время матча между сборными Хорватии и Дании завершилось со счетом 1:1. Путевку в четвертьфинал Хорватия получила благодаря серии пенальти – 3:2. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Матч проходил в Нижнем Новгороде Фото: ЕРА Поединок проходил в Нижнем Новгороде.Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. Оба мяча забивались в первом тайме к четвертой минуте игры. Первым гол забил датский футболист Матиас Йоргенсен. Затем игрок сборной Хорватии Марио Манджукич сравнял счет.Путевку в четвертьфинал Хорватия получила благодаря серии пенальти – 3:2.В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет 7 июля в Сочи со сборной России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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