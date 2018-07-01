488 моряков получили ранения

"За время проведения АТО / ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков", - отметил Александр Турчинов.

"Несмотря на большие потери после российской агрессии, морская отрасль, Военно-морские Силы восстанавливают свой потенциал. Сегодня действительно происходит возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины", - заявил глава СНБО.

Напомним, с 2015 года в первое воскресенье июля отмечается День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - профессиональный праздник военнослужащих и работников Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.