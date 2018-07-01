В умер прежний народный депутат трех созывов Владимир Заплатинский.

У мужчины была тяжелая болезнь, которую он так и не поборол, передает со ссылкой на .

Он умер на 67 году жизни в киевской больнице "Феофания". В прошлом Заплатинский был президентом одной из николаевских швейных фабрик в 1992-1998 годах. А в середине 90-х стал руководителем футбольного клуба "Эвис", который впоследствии стал муниципальной командой под названием ФК "Николаев".

Владимир Заплатинский был народным депутатом в Верховной Раде III, IV и V созывов. За свою политическую карьеру он создал более 100 закон, также Заплатинский был членом украинской делегации в Парламентской ассамблее .

Владимир Заплатинский был всесторонне развитым и талантливым человеком. Свою карьеру начинал инженером по электрооборудованию. Впоследствии он стал главным энергетиком, далее заместителем директора. Заплатинский также был генеральный директор Производственного швейного объединения им. С. М. Кирова, г.. Николаев и это еще не весь перечень его деятельности. В течение жизни Заплатинский получил ряд наград,среди них Орден Дружбы народов (1989) Орден "За заслуги" III ст. (2001); Заслуженный экономист Украины (2004); Серебряная (1991), Золотая (1993) медаль Фонда Мира; Орден "Рождество Христово - 2000" I ст. (2000) Орден Святого князя Владимира Великого III (2001), II (2001), I в. (2006).

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