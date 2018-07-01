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В Британии отрепетировали первый день после смерти Елизаветы II - СМИ
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01.07.2018 23:44
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Серьезного повода для проведения тайной репетиции первого дня после
смерти королевы Великобритании Елизаветы II не было. Известно лишь,
что на этой неделе 92-летняя королева отказалась от посещения
службы в соборе Святого Павла из-за недомогания, отмечает The
Sunday Times. Елизаветы II родилась 21 апреля 1926 года Фото: ЕРА В
тайной репетиции под кодовым названием"Дворцовый голубь" приняли
участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних
дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава
шотландской администрации Дэвид Манделл.Члены кабинета разработали
план своих действий на время десятидневного национального траура.
Планируется, что после смерти монарха 600 человек соберутся в
Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени
нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в
Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и
Уэльс.Отмечается, что серьезного повода для проведения такого
мероприятие не было. Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя
королева отказалась от посещения службы в соборе Святого Павла
из-за недомогания.Елизаветы II родилась 21 апреля 1926 года.
Церемония ее коронации состоялась 2 июня 1953 года, но
действительно она стала королевой 6 февраля 1952 года –
в день смерти отца, короля Георга VI. Как правитель, который
дольше всех пребывает на троне, Елизавета II превзошла
королеву Викторию в 2015 году.В феврале 2017 года она отметила
"сапфировый" юбилей – 65 лет пребывания на троне.
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