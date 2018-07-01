Серьезного повода для проведения тайной репетиции первого дня после смерти королевы Великобритании Елизаветы II не было. Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя королева отказалась от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания, отмечает The Sunday Times. Елизаветы II родилась 21 апреля 1926 года Фото: ЕРА В тайной репетиции под кодовым названием"Дворцовый голубь" приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл.Члены кабинета разработали план своих действий на время десятидневного национального траура. Планируется, что после смерти монарха 600 человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.Отмечается, что серьезного повода для проведения такого мероприятие не было. Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя королева отказалась от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания.Елизаветы II родилась 21 апреля 1926 года. Церемония ее коронации состоялась 2 июня 1953 года, но действительно она стала королевой 6 февраля 1952 года – в день смерти отца, короля Георга VI. Как правитель, который дольше всех пребывает на троне, Елизавета II превзошла королеву Викторию в 2015 году.В феврале 2017 года она отметила "сапфировый" юбилей – 65 лет пребывания на троне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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