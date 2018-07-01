Погода, Новости, загрузка...
В Канаде застрелили рэпера Smoke Dawg
01.07.2018 23:44
В Канаде застрелили рэпера Smoke Dawg
Он умер в больнице от полученных ран
В канадском Торонто возле ночного клуба застрелили 21-летнего рэпера Smoke Dawg.
В Канаде застрелили рэпера Smoke Dawg Фото: instagram.com/smokedawg
Как пишет The Sun, рядом с клубом произошла стрельба, в результате которой были ранены двое мужчин и женщина.
 
Smoke Dawg был одним из пострадавших и скончался в больнице.
 
Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.
 
Напомним, в США ранили рэпера XXXTentacion. От полученных травм 20-летний исполнитель умер в больнице.
  • В США застрелили рэпера XXXTentacion

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить