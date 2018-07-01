Он умер в больнице от полученных ран

Как пишет The Sun, рядом с клубом произошла стрельба, в результате которой были ранены двое мужчин и женщина.

Smoke Dawg был одним из пострадавших и скончался в больнице.

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

Напомним, в США ранили рэпера XXXTentacion. От полученных травм 20-летний исполнитель умер в больнице.