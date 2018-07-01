|В Канаде застрелили рэпера Smoke Dawg
|01.07.2018 23:44
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Он умер в больнице от полученных ранВ канадском Торонто возле ночного клуба застрелили 21-летнего рэпера Smoke Dawg.
Фото: instagram.com/smokedawg
Как пишет The Sun, рядом с клубом произошла стрельба, в результате которой были ранены двое мужчин и женщина.
Smoke Dawg был одним из пострадавших и скончался в больнице.
Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.
Напомним, в США ранили рэпера XXXTentacion. От полученных травм 20-летний исполнитель умер в больнице.
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