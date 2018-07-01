|Ольга Фреймут вивалила груди у чорно-білій фотосесії
|01.07.2018 23:48
|
У своєму мікроблозі Ольга Фреймут розмістила новий знімок, на якому позує в облягаючій маленькій чорній сукні з дуже глибоким декольте, в ретро-автомобілі. Розглядаючи її фото, дійсно можна легко переплутати Ольгу зі знаменитими французькими актрисами.
Побачивши знімок, шанувальники в один голос погодилися, що він вийшов дуже атмосферним і красивим. Користувачі мережі засипали Ольгу компліментами і відзначили, що вона виглядає приголомшливо в такому незвичному образі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Неповнолітні герої серіалу "Школа" знялися в оголеній фотосесії
Ірина Шейк показала апетитні сідниці на пляжі (ФОТО)
Який жах! Міла Йовович налякала небритими пахвами
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями