Нещодавно ведуча Ольга Фреймут зробила заяву щодо своого надто худого тіла. Адже прихильники були стурбовані, що зірка сильно схудла навіть після третіх пологів. На що сама зіркова мама сказала, що почуває себе ідеально у цій вазі. А щоб довести це, вирішила знятися у чорно-білій фотосесії.



У своєму мікроблозі Ольга Фреймут розмістила новий знімок, на якому позує в облягаючій маленькій чорній сукні з дуже глибоким декольте, в ретро-автомобілі. Розглядаючи її фото, дійсно можна легко переплутати Ольгу зі знаменитими французькими актрисами.



Побачивши знімок, шанувальники в один голос погодилися, що він вийшов дуже атмосферним і красивим. Користувачі мережі засипали Ольгу компліментами і відзначили, що вона виглядає приголомшливо в такому незвичному образі.







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