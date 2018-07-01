Киевский “Дворец Спорта” принимал поединок шестого тура первого этапа отбора к чемпионату мира-2019 между сборными Украины и Латвии, передает корреспондент.

Гости с начала баталии вырвались вперед, а “желто-голубые” долгое время пытались догнать оппонента и это удалось во второй десятиминутке. Однако в дальнейшем латыши совершили рывок и ушли на перерыв при счете 34:41 в их пользу.

В третьей четверти гости полностью доминировали на паркете и смогли довести противостояния к комфортному выигрышу — 93:71.

В составе украинцев лидером был капитан команды Вячеслав Кравцов — 15 очков, 8 подборов, Бобров закончил игру с 12 баллами, Джетер с 11-ю, Гладырь — 8 + 7 подборов. За Латвию 26 очков набрал экс-игрок киевского “Будивельныка” Янис Стрелниекс, по 16 добавили Мейерс и Ломач.

Таким образом, Украина завершила групповой этап 3 выигрышами и 3 поражениями, заняв третье место, Латвия вторая — 4 выигрыше, Турция первая — 5. Все команды пробились в следующий этап, кроме Швеции.

Заметим, что теперь Турция, Латвия и Украина во втором раунде отбора будут играть в одной группе с тремя лучшими командами группы А — Испанией, Словенией и Черногорией.

Добавим, что 14-го сентября украинцы стартуют домашним поединком с Испанией.

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