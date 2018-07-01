Пострадали семь человек

Как рассказали спасатели, авария произошла на 395 км. трассы Киев-Чоп, между с. Птичья и С. Верба Дубенского района. О ДТП в ДСНС сообщили около 15:00.

Спасатели установили, что пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся.

В автобусе было 53 человека, он следовал по маршруту "Яремче - Киев".

"Одна группа спасателей сразу сняла клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания машины, тем временем другая группа помогала шести пассажирам покинуть переброшен автобус и передали их работникам скорой медицинской помощи. Для оказания помощи были привлечены 9 спасателей и 2 спецавтомобиля. Сейчас все обстоятельства данного ДТП выясняют работники полиции", - отметили в ДСНС.

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Как впоследствии сообщили в полиции, в результате ДТП семь пассажиров из Киева, Киевской и Черниговской областей в возрасте от 32-х до 49-ти лет получили телесные повреждения, их доставили в медучреждение.

"Все они получили ушибы различных частей тела, и двое из них - переломы. 49-летнюю киевлянку с ушибами позвоночника госпитализировали в травматологическое отделение, остальные шесть пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отпустили. Двое водителей и еще 38 пассажиров, которые тоже находились в салоне автобуса по результатам осмотра на месте происшествия врачей "скорой" не пострадали. Транспортное средство в настоящее время получают из кювета, после чего он будет помещен на спецплощадку Дубно. по факту нарушения правил безопасности дорожного движения следственные Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Согласно медицинского освидетельствования водитель, который в момент ДТП управлял транспортным средством был трезвым", - рассказали правоохранители.

Напомним, в Тернопольской области военный грузовик столкнулся с легковушкой. Два человека погибли.

В Китае автобус столкнулся с грузовиком, погибли 18 человек.