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Порошенко заявил, что освобождения Сенцова требует весь мир
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02.07.2018 00:00
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На открытии концерта международного проекта "Пути дружбы.
Равенна-Киев" президент Украины Петр Порошенко вспомнил об
осужденном в РФ украинском режиссере Олеге Сенцове и других
украинских политзаключенных. Порошенко: Свободу Олегу Сенцову Фото:
president.gov.ua "Я также хотел бы вспомнить сегодня еще одного
творца, который сейчас находится в тюрьме в России только за то,
что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он
любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы здесь
вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром,
который требует от [президента РФ Владимира] Путина немедленного
освобождения Сенцова и всех политических заключенных, брошенных в
тюрьму в Российской Федерации и на оккупированных территориях.
Свободу Олегу Сенцову", – отметил Порошенко. Cпикер
Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая,
что в России удерживается по политическим мотивам 24
украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.28
июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла
резолюцию об украинских политзаключенных.В тексте
резолюции говорится, что около 70 граждан Украины, которых
удерживает РФ, являются политзаключенными.
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