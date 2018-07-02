На открытии концерта международного проекта "Пути дружбы. Равенна-Киев" президент Украины Петр Порошенко вспомнил об осужденном в РФ украинском режиссере Олеге Сенцове и других украинских политзаключенных. Порошенко: Свободу Олегу Сенцову Фото: president.gov.ua "Я также хотел бы вспомнить сегодня еще одного творца, который сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы здесь вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от [президента РФ Владимира] Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политических заключенных, брошенных в тюрьму в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Свободу Олегу Сенцову", – отметил Порошенко. Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживается по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.28 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об украинских политзаключенных.В тексте резолюции говорится, что около 70 граждан Украины, которых удерживает РФ, являются политзаключенными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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