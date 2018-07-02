Предыдущий вид такого воздушного судна был показан на конференции Американского института авиации и космонавтики

Предполагается, что авиалайнер войдет в эксплуатацию с конца 2030-х годов и сможет перевозить больше пассажиров, чем сегодняшние ультрадальни бизнес-джеты, но меньше, чем самолеты Boeing 737, то есть от 20 до 130 человек, сообщает The Independent.

Самолет будет летать на скорости более 6,1 тыс километров в час и на высоте до 29 км, что в два с половиной раза быстрее и на 9 км выше, чем летали сверхзвуковые пассажирские лайнеры Concord, эксплуатация которых была приостановлена ​​в 2003 году.

Прибавка в скорости позволит осуществлять обратный рейс в один день даже через Тихий океан, что позволит авиакомпаниям более эффективно использовать такие машины, добавляют в Boeing.

Напомним, Маск показал тизерное изображения новой модели автомобиля Tesla - Model Y.