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Boeing представил концепт сверхзвукового самолета
02.07.2018 00:00
Boeing представил концепт сверхзвукового самолета
Предыдущий вид такого воздушного судна был показан на конференции Американского института авиации и космонавтики
Подразделение коммерческих самолетов компании Boeing вместе с отделением по исследованиям и технологий изучают возможность разработки сверхзвукового пассажирского самолета.
Boeing представил концепт сверхзвукового самолета Фото: independent.co.uk
Предполагается, что авиалайнер войдет в эксплуатацию с конца 2030-х годов и сможет перевозить больше пассажиров, чем сегодняшние ультрадальни бизнес-джеты, но меньше, чем самолеты Boeing 737, то есть от 20 до 130 человек, сообщает The Independent.
 
Самолет будет летать на скорости более 6,1 тыс километров в час и на высоте до 29 км, что в два с половиной раза быстрее и на 9 км выше, чем летали сверхзвуковые пассажирские лайнеры Concord, эксплуатация которых была приостановлена ​​в 2003 году.
 
Прибавка в скорости позволит осуществлять обратный рейс в один день даже через Тихий океан, что позволит авиакомпаниям более эффективно использовать такие машины, добавляют в Boeing.
 
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