|Премьер Италии стал объектом насмешек на саммите ЕС
|02.07.2018 00:08
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Конте не имеет опыта работу на государственных должностяхПремьер-министр Италии Джузеппе Конте стал объектом насмешек со стороны своих европейских коллег во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе в конце этой недели.
Джузеппе Конте. Фото: Associated Press
Конте не имеет опыта работу на государственных должностях и для него это было первое заседание Европейского совета. В течение длительной дискуссии он угрожал блокировать общие выводы, сообщает Politico, информирует "Европейская правда".
В определенный момент Конте заявил, что требует юридического подхода к разработке выводов Совета, которые на самом деле являются политическими утверждениями и не имеют силы закона. "Я - профессор права", - заявил Конте своим коллегам, протестуя против методов работы ЕС.
Фото: politico.eu
Британское издание The Guardian тоже описывает эту ситуацию и приводит слова болгарского премьера Бойко Борисова, который заявил в ответ: "Ну, я когда-то был пожарным, и это не способ вести переговоры".
Шведский премьер-министр Стефан Левен, добавил, что он когда-то был сварщиком, и он не согласен с итальянским способом высказываний между коллег.
Поведение Конте также вызвала длительные объяснения процедуры работы Совета, в том числе от президента Европейского Совета Дональда Туска.
Фото: politico.eu
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