Конте не имеет опыта работу на государственных должностях

Конте не имеет опыта работу на государственных должностях и для него это было первое заседание Европейского совета. В течение длительной дискуссии он угрожал блокировать общие выводы, сообщает Politico, информирует "Европейская правда".

В определенный момент Конте заявил, что требует юридического подхода к разработке выводов Совета, которые на самом деле являются политическими утверждениями и не имеют силы закона. "Я - профессор права", - заявил Конте своим коллегам, протестуя против методов работы ЕС.

Фото: politico.eu

Британское издание The Guardian тоже описывает эту ситуацию и приводит слова болгарского премьера Бойко Борисова, который заявил в ответ: "Ну, я когда-то был пожарным, и это не способ вести переговоры".

Шведский премьер-министр Стефан Левен, добавил, что он когда-то был сварщиком, и он не согласен с итальянским способом высказываний между коллег.

Поведение Конте также вызвала длительные объяснения процедуры работы Совета, в том числе от президента Европейского Совета Дональда Туска.

Фото: politico.eu