|Роналду объяснил, почему Португалия вылетела из Кубка мира
|02.07.2018 00:19
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды от Уругвая (1:2) в 1/8 финала Кубка мира-2018, передает со ссылкой на .
"Мы играли лучше сборной Уругвая. Но побеждает, к сожалению, тот, кто больше забивает.
Хотели выиграть. Команда здорово билась. Мы должны прославить то, что сделала сборная Португалии.
Уругвайцев следует приветствовать. Если оценивать в целом, мы идем с высоко поднятыми головами.
Я очень горд, что представляю Португалию как капитан сборной. Это прекрасная трудолюбивая команда. Я горжусь партнерами и тренерским штабом.
Этот турнир доставил мне удовольствие. Организация удивила с положительной стороны", - сказал футболист A Bola.
Португалия является действующим победителем чемпионата Европы 2016 года.