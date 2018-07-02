Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды от Уругвая (1:2) в 1/8 финала Кубка мира-2018, передает со ссылкой на .

"Мы играли лучше сборной Уругвая. Но побеждает, к сожалению, тот, кто больше забивает.

Хотели выиграть. Команда здорово билась. Мы должны прославить то, что сделала сборная Португалии.

Уругвайцев следует приветствовать. Если оценивать в целом, мы идем с высоко поднятыми головами.

Я очень горд, что представляю Португалию как капитан сборной. Это прекрасная трудолюбивая команда. Я горжусь партнерами и тренерским штабом.

Этот турнир доставил мне удовольствие. Организация удивила с положительной стороны", - сказал футболист A Bola.

Португалия является действующим победителем чемпионата Европы 2016 года.

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