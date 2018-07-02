Правление Христианско-демократического союза (ХДС) в воскресенье вечером поддержало миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, нацеленную на поиск общеевропейского решения проблемы мигрантов. Об этом сообщила генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает

Она подчеркнула, что односторонние, национальные шаги по противодействию нелегальной миграции являются “неверным сигналом по отношению к европейским партнерам”. “Целью ХДС является улучшение контроля, управление и ограничение миграции в Германию”, — сказала Крамп-Карренбауэр, подчеркнув, что “в том, что касается достижения этой цели, ХДС и ХСС едины во мнении”.

“При этом нам ясно, что мы вместе с нашими европейскими партнерами нуждаемся в эффективном гуманном решении проблемы”, — отметила генсек. По ее мнению, “решения саммита ЕС являются большим прогрессом”.

Ранее баварский Христианско-социальный союз (ХСС) отвел Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев, то есть до 1 июля. В противном случае руководитель ХСС, глава МВД Хорст Зеехофер пригрозил принять национальные меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Он заявил, что считает достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции недостаточными.

Как сообщал Хорст Зеехофер намерен уйти из должностей главы МВД ФРГ и председателя ХСС.

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