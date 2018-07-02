Один человек погиб и девять получили пораненння в результате взрыва катера в океане у острова Барратере - одного из Багамских островов.

На борту было 12 человек - 10 американсцив и 2 местных жителей. Причины взрыва неизвестны, передает со ссылкой на .

.Видео, сделанное свидетелями на соседнем лодке, содержит кадры последствий взрыва. Трое из зрителей бросились в воду и вытащили меньшей мере одного человека.Травмированных доставили самолетом в флодриський Санкт-Петербург и в столице Багам Нассау. Гражданство погибшего не называют

На территории оккупированного российскими боевиками Новоазовская вечером 30 июня произошел взрыв на газораспределительной станции. Отмечается, что вся южная часть террористической ДНР осталась без газа. Об этом сообщили сегодня в райадминистрации боевиков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира