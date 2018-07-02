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Украинцам неловко признать, что украинский расизм — это другая,
уродливая сторона пасcионарности общества, а если быть точнее — той
ее части, которая мнит себя выразителем мнения и воли всей страны,
считает народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.
Найем: Украинское общество, в первую очередь, должно признать, что
расизм в Украине существует Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Он считает, что украинское общество, в первую очередь, должно
признать, что расизм в Украине существует."Признав это явление, его
нужно правильно квалифицировать. Открыто этому противостоять –
на улицах, в общественной дискуссии, в отделениях милиции и в
судах. Долгое время вместо того, чтобы искоренять эту проблему
правоохранители списывали ксенофобию и расизм на ксенофобию или
шалости неосознанной молодежи", – сказал Найем.Политик
подчеркнул, что много дел полиция квалифицировала просто,
как хулиганство или, в единичных случаях, как особо
тяжкие преступления."Делалось так по разным причинам: сложно
доказать, дело некрасиво выглядит, портит статистику или имидж
страны. В результате судили не расистов, не тех,
кто инфицирован мифической идеей чистоты нации,
а “хулиганов” и “малолетних дебоширов”, которые,
оказавшись на воле, продолжали продуцироать ксенофобию
с еще большим рвением, поскольку главное
их преступление система предпочла не заметить", –
сказал Найем.Он считает, что это проблема не только
правоохранителей или власти – это общая проблема только
общества."Мы не любим уродливую сторону своего отражения,
предпочитаем отворачиваться от неприятных фактов. Нам неловко
признать, что украинский расизм — это другая, уродливая
сторона пасcионарности нашего общества. А если быть
точнее — той ее части, которая мнит себя выразителем мнения
и воли всей страны", – заявил Найем. Политик выразил
надежду, что расследование погромов во Львове, которое произошло 23
июня, станет показательным."Надеюсь, что мы не просто услышим
от правоохранительных органов уклончивые заявления
о “радикальных группах и настроениях”, а получим
итоги реального расследования деятельности и организации
группировок, призывающих к насилию по расовому
или этническому признаку", – подчеркнул Найем.
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/videos/10212901717283749/
23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая
молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых
ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых
10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все
жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально правоохранители
сообщили, что задержали девять львовских
школьников и 20-летнего организатора нападения.
Им сообщили о подозрении. Действия части задержанных
квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины
(умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору). Санкция статьи – лишение свободы на срок до 15 лет
или пожизненное заключение.25 июня двух
злоумышленников арестовали на 60 дней без права
залога.Нападение осудили в ООН, Парламентской ассамблее
Совета Европы и посольстве США в Украине.
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