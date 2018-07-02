С 1 июля магазины четырех из шести австралийских штатов будут штрафовать за использование таких пакетов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Некоторые покупатели супермаркетов пока сопротивляются решению властей Фото: ЕРА Запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов является частью национальной политики страны по уменьшению количества отходов. Теперь магазины четырех из шести австралийских штатов будут штрафовать за использование таких пакетов.Такое решение властей вызвало неприятие у некоторых покупателей. Так, в одном из супермаркетов мужчина напал на сотрудника, отказавшегося продать ему пластиковый пакет.По данным ООН, более 60 стран ввели запреты или налоговые сборы за одноразовые пакеты. В организации утверждают, что ежегодно в мире потребляется до 5 триллионов таких пакетов.ООН призвала к глобальному запрету одноразовых пластиковых пакетов до 2022 года.Страны Евросоюза заявили о намерении сократить использование наиболее распространенных и наиболее загрязняющих окружающую среду полиэтиленовых пакетов в апреле 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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