Мабуть, Кім Кардашьян вже не цікавить громадськість так, як це ще було кілька років назад. Цим фактом вирішила скористатися юна модель Емілі Ратажковскі, Інстаграм якої завалено відвертими знімками. Але на цей раз зірка здивувала шанувальників відвертим відео.



У короткому ролику, який Емілі розмістила у своєму мікроблозі, вона танцює в леопардовому купальнику, який ледь прикриває її груди. Що й казати, у представників сильної статі серед її підписників мало не встало серце. Воно й не дивно!



Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Чер 2018 р. о 11:25 PDT



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