|Емілі Ратажковскі потрясла оголеними грудьми у гарячому відео
|02.07.2018 00:41
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У короткому ролику, який Емілі розмістила у своєму мікроблозі, вона танцює в леопардовому купальнику, який ледь прикриває її груди. Що й казати, у представників сильної статі серед її підписників мало не встало серце. Воно й не дивно!
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