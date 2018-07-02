Длинные выходные-праздники заканчиваются. Есть соблазн продолжить веселье и оторваться в последний день по полной. Но мы советуем провести день перед рабочей неделей с пользой для себя.

“Вести“ подготовили пять рекомендаций для тех, кто замечательно провёл выходные, передает со ссылкой на .

Посвятить день себе

Психологи советуют уединение после длинных выходных, которое позволяет привести бытовые дела в порядок и морально настроиться на работу. Несколько дней вы общались с друзьями и получали новые впечатления. Раз так, в воскресенье лучше не начинать больших дел, а собраться с мыслями, прогуляться в парке, посидеть в кафе в одиночестве и непременно сделать зарядку. Также в вашем распоряжении должны быть книги и фильмы – обратите внимание Постарайтесь провести этот день неспешно.

Составить план на завтра

Подумайте, как вы проведёте завтрашний день. Не планируйте до мелочей, но позаботьтесь об одежде, в которую наденете. Поразмышляйте, что приготовить на завтрак – лучше, чтобы будни не начинались с унылой овсянки и пары яиц, приготовьте что-нибудь изысканное. Подумайте о коллегах, с которыми вам завтра предстоит встретиться на работе и придумайте несколько ободряющих приятных слов каждому из них.

Воздержаться от застолья

Сегодня лучше не пить. Если обстоятельства не позволяют отказаться от бокала вина, лучше опрокинуть его в первой половине дня. Проснуться в понедельник с тяжёлой головой – не вариант! Кстати, из остатков необычный ланч.

Лечь спать пораньше

Считается, что если лечь спать до полуночи, то можно прекрасно выспаться. Чтобы заснуть в непривычное время, стоит принять горячую ванну или душ, а затем выпить теплого молока или чаю с мёдом. За час до сна не глазейте в смартфон – это ни к чему.

Приехать на работу раньше всех

Вы удивитесь, как приятно не спешить с утра на работу – выехав на час раньше, вы заметите, что город выглядит непривычно. А добравшись раньше всех на работу, вы сможете поприветствовать коллег первым и пожелать каждому доброго утра и хорошего дня. “Кто рано встаёт, тому Бог подаёт“ – попробуйте проверить на себе эту поговорку.

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