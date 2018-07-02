В Нижнем Новгороде состоялся четвертый поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу в котором Дания противостояла Хорватии, передает со ссылкой на сайт ФИФА.

Команды провели ударный, голевой старт. Уже на первой минуте вбрасывания из аута на чужой половине привело к взятию ворот хорватов — мяч в сетку ворот втолкнул Йоргенсен. Ответ подопечных Далича состоялась уже на 4-й минуте. Футболист Дании выбивал игровой снаряд из своей штрафной, но попал в голову Далсгаарда и отскочил к Марио Манджукича. Форвард использовал момент — 1:1.

В дальнейшем голов с игры не произошло. Во втором экстра-тайме хорваты были близки к завоеванию путевки в четвертьфинал, но пенальти от Модрича справился Каспер Шмейхель.

В серии послематчевых пенальти победу праздновала Хорватия — 3:2.

Примечательно, что футболист киевского “Динамо” Йосип Пиварич, который появился на поле с 81 минут, не реализовал один из 11-метровых.

Заметим, что гол Йоргенсена стал 13-м в истории забитым на 1-й минуте встречи чемпионатов мира.

Добавим также, соперником Хорватии по следующему раунду соревнований станет хозяин турнира Россия.

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