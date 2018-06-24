|Бейонсе вместе с родными преобразилась в семью Барби
|24.06.2018 17:48
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К празднику Хеллоуин певица Бейонсе вместе с семьей подготовилась очень хорошо. Звездная семья примеряла на себя образ Барби и Кена.
Бейонсе также продолжает делится в Инстаграме фото с празднования мистического праздника. Маленькую дочь Блу Айви тоже нарядили в том же стиле.
Девочка, как и родители умело позирует на камеры, а также внимательно рассматривает своих близких.
Напомним, ранее сообщалось, что у Бейонсе есть маленькая копия.
Кроме того, была информация о том, что Бейонсе показала себя в платье-сетке.
Также, писали о том, что Бейонсе неприлично оделась на свой концерт.
Известно, что Бейонсе не может забеременеть во второй раз.
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