Бейонсе также продолжает делится в Инстаграме фото с празднования мистического праздника. Маленькую дочь Блу Айви тоже нарядили в том же стиле.

Девочка, как и родители умело позирует на камеры, а также внимательно рассматривает своих близких.

Напомним, ранее сообщалось, что у Бейонсе есть маленькая копия.

Кроме того, была информация о том, что Бейонсе показала себя в платье-сетке.

Также, писали о том, что Бейонсе неприлично оделась на свой концерт.

Известно, что Бейонсе не может забеременеть во второй раз.

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