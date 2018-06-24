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Бейонсе вместе с родными преобразилась в семью Барби
24.06.2018 17:48
Бейонсе вместе с родными преобразилась в семью Барби
1478006043beionse-vmeste-s-semei-pereodelas-v-barbiК празднику Хеллоуин певица Бейонсе вместе с семьей подготовилась очень хорошо. Звездная семья примеряла на себя образ Барби и Кена.

Бейонсе также продолжает делится в Инстаграме фото с празднования мистического праздника. Маленькую дочь Блу Айви тоже нарядили в том же стиле.

Девочка, как и родители умело позирует на камеры, а также внимательно рассматривает своих близких.

Напомним, ранее сообщалось, что у Бейонсе есть маленькая копия.

Кроме того, была информация о том, что Бейонсе показала себя в платье-сетке.

Также,  писали о том, что Бейонсе неприлично оделась на свой концерт.

Известно, что Бейонсе не может забеременеть во второй раз.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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