1 июля 2012 в сыграли конец Евро-2012. В решающем матче сыграли Испания и Италия. Сенсации не произошло - испанцы победили - 4:0. Это был самый большой разгром в финале. До этого рекордным считался счет 3:0. В 1972 году сборная ФРГ так победила Советский Союз, передает со ссылкой на .

Выход итальянцев в конец был неожиданным. Турнир "скуадра адзурра" начала с двух ничьих в группе - с испанцами и хорватами. Лишь в последнем матче группового этапа была одержана победа над Ирландией - 2:0.

В четвертьфинале Италия лишь в серии пенальти одолела англичан после ничьей - 0:0. В полуфинале в Варшаве неожиданно для всех благодаря двум мячам Марио Балотелли вела в счете - 2:0 и лишь на последней минуте Месут Озил сократил отставание.

Путь будущих чемпионов был проще. Испанцы выиграли группу и в четвертьфинале не имели проблем с Францией - 2:0. Лишь полуфинал с Португалией был напряженный - 0:0 в основное и дополнительное время. Все решилось в серии пенальти - 4:2 победа Испании.

Финал для действующих чемпионов Европы сложился на удивление легко. Уже на четырнадцатой минуте Давид Сильва отрыв счет после прохода и паса Сеска Фабрегаса.

На сорок первой минуте Хорди Альба после паса Хави вышел один на один с Буффоном и сделал счет - 2:0. На восемьдесят четвёртой минуте после похожей комбинации Фернандо Торрес забил третий мяч Испании - 3:0. А на восемьдесят восьмой минуте Торрес не пожалел и отдал пас на Хуана Мату - 4:0.



Испания во второй раз подряд выиграла первенство Европы. В 2008 году испанцы одолели Германию - 1:0.

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