Министерство здравоохранения обнародовало перечень услуг, которые гарантированно предоставят за счет бюджета в рамках следующего этапа медицинской реформы. Об этом сообщает со ссылкой на официальное Facebook-страницу ведомства.

С 1 июля в действие вступает новый список услуг первичной медпомощи.

“Семейные врачи, терапевты и педиатры будут наблюдать за вашим состоянием здоровья или состоянию здоровья вашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи — лора, эндокринолога, хирурга и т.д. — будет консультироваться с ним относительно вашего лечения”, — указано в сообщении.

Аналогично терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. Также стоит напомнить, что семейный врач может вести пациентов любого возраста, педиатр — детей от рождения и до 18 лет, а терапевт — от 18 лет и старше.

Как сообщал в Украине из-за курения ежегодно умирают 85 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил директор ГУ “Центр общественного здоровья МОЗ Украины” Владимир Курпита.

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