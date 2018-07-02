30 июня во время сплава Черемошем в районе села Красник в Верховинском районе Иванофранковщины утонул 26-летний черкащанин, передает со ссылкой на .

Происшествие случилось около 15:00. Во время сплава по реке перевернулась лодка. Из него выпал один человек. Местные позвонили в . Потерпевшего спасти не удалось, сообщает Фіртка.

В рафтинге участвовали 6 человек и инструктор. По прибытию в место, спасатели и местные извлекли тело мужчины из воды. Погибшим оказался житель Черкасской области.

В Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Луганской и Черниговской областях сообщают о подтоплении и повреждения жилых домов и зданий социальной сферы. За сутки спасатели откачали 1460 м³ воды.На Ивано-Франковщине подтопления подверглись 190 частных жилых домов, 1324 приусадебных участка, повреждены 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный.

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