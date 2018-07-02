Предоставление Украинской православной церкви автокефалии может "привести к кровопролитию"

Это заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Такое мнение он высказал в интервью греческому агентству церковных новостей, передает со ссылкой на .

Представитель Московского патриархата называет киевского патриарха Филарета "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви - "расколом".

"Филарет ... говорит о том, что как только будет создана новая церковную структуру, в нее должны перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра. Это может привести к трагическим последствиям, поскольку верующие просто не отдадут лавры", - добавил он.

Представитель МП утверждает, что "около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захваченные раскольниками".

"Происходит насилие над православными верующими. А если раскольники начнут захватывать лавру, то тысячи людей соберутся и будут защищать эти обители, прольется кровь", - заявил Иларион.

Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томосу об автокефалии Украинской Церкви составлен.

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