Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник начинает рабочий визит в Европу, в рамках которого посетит Швейцарию и Австрию. Как сообщило иранское телевидение, главу исполнительной власти ИРИ в ходе поездки будет сопровождать представительная делегация в составе высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Это первое европейское турне президента ИРИ после выхода США по ядерной сделки, передает

Ожидается, что главной темой переговоров станет реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из этой сделки, ограничивающей ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. При этом Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

По данным агентства ISNA, шестидневное турне состоится по официальному приглашению президентов Швейцарии и Австрии. В Швейцарии, которая представляет в Иране интересы США и Саудовской Аравии, “президент планирует встретиться с иранцами, проживающими за рубежом, подписать договоры о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах”. После Берна Роухани направится в Вену. “В планах президента встреча с соотечественниками, переговоры с президентом и канцлером Австрии, а также подписание ряда межправительственных соглашений”, — сообщает агентство.

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