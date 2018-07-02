Более 200 мигрантов, пытавшихся добраться до европейских стран, утонули в Средиземном море с 29 июня по 1 июля. Общее количество погибших в море с начала года составляет более 1000 человек, сообщила в воскресенье вечером в Женеве Международная организация по миграции (МОМ), передает

“В конце этой недели около 204 мигрантов погибли в море у побережья Ливии, — говорится в сообщении. — Таким образом, общее число мигрантов, утонувших в этом году, превысило 1000 человек”.

По данным МОМ, в пятницу в результате кораблекрушения погибли 103 человека, в том числе три ребенка. Еще одно кораблекрушение судна с мигрантами произошло в воскресенье, число погибших организация не называет, сообщая только о спасении 41 человека.

За три дня с пятницы по воскресенье ливийская береговая охрана перехватила и вернула в Ливию более 1000 мигрантов, отправившихся в Европу на лодках.

Глава миссии МОМ в Ливии Отман Белбейси заявил о “росте смертности в море у побережья Ливии”. “Контрабандисты пользуются отчаянным желанием мигрантов отплыть в Европу до того, как вступят в силу более жестокие меры контроля за пересечением Средиземного моря”, — пояснил он. “Мигранты, возвращенные береговой охраной в Ливию, не должны автоматически направляться в места заключения, — подчеркнул Белбейси. — Мы глубоко обеспокоены тем, что центры задержания вновь будут переполнены, и условия жизни ухудшатся с притоком новых мигрантов”.

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