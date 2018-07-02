45 человек погибли в результате падения автобуса в пропасть в индийском штате Уттаракханд, передает со ссылкой на .

Перегруженый автобус направлялся в село Рамнагар и упал в ущелье, сообщает Times of India со ссылкой на местную полицию. Машина пролетела 213 м, добавляет Sky News.

По меньшей мере 12 человек получили ранения. Правоохранители продолжают спасательно-поисковую операцию.

Главный локальный коп Санджай Гюнджиал заявил, что спасение усложняется плохой погодой. Из-под обломков достали только 20 человек.

В северном штате Индии Гимачал-Прадеш школьный автобус слетел в пропасть в апреле. По меньшей мере 30 человек, между которых 27 детей, погибли. Среди погибших также 67-летний водитель и две учительницы

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