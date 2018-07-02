Правительство Японии планирует начать практическое использование беспилотных летающих авто с 2020 года, передает со ссылкой на .

Летающие авто будут использовать в первую очередь для ликвидации стихийных бедствий. Также этот вид транспорта сможет предотвратить заторы, сообщает Yomiuri Shimbun.

В 2018 год в стране создадут специальный совет по правовой и технической бази.Також чиновники стремятся продвигать эту идею рубежом.

Летающее авто разрабатывает компания Cartivator с участием автомобилестроительной Motor и электротехнической NEC. Беспилотные летательные авто будут выполнять вертикальные взлеты и посадки, летать на высоте 150 м со скоростью до 200 км / ч. В прошлом году японские власти заявили, что беспилотные такси будут работать в столице страны Токио во время Летних Олимпийских игр 2020 года.

В шведской компании сообщили, что к 2025 году треть ее новых машин будет с функцией автопилота. Предзаказ автомобилей можно будет осуществлять через мобильное приложение, которое планируют запустить в автопроизводителя для піддержки пользователей.

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