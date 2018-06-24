Молодая российская актриса Екатерина Старшова, которую все помнят по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», удивила поклонников недетскими снимками, пишет со ссылкой на .

16-летняя звезда является довольно активным пользователем Instagram. Она часто делится своими фото, которые собирают море комплиментов от армии поклонников.

И хотя начало звездной карьеры для Старшовой было многообещающим, однако, на жалость фанатов, девушка решила отказаться от карьеры актрисы.

Катя мечтает стать врачом. В этом году девушка даже экстерном закончила школу.

Однако, кроме подготовок к вступлению, девушка успевает и отдыхать. На днях Старшова опубликовала в Instagram фото в купальнике.

И именно эти кадры поклонники молодой звезды восприняли неоднозначно. Некоторые интернет-пользователи признали, что снимок получился слишком провокационным.

«Ей нет 18, и она такие фото вываливает. На нее подписаны дети!», «Еще рано такое выкладывать», «Папины дочки 18+?», «Пуговка уже не та», — комментируют фото девушки в Instagram.

Однако нашлись и те, кто решил защитить юную девушку. Они отметили, что на ее снимке нет ничего плохого или слишком откровенного. По их мнению, Екатерина уже давно не ребенок и имеет полное право заявлять о себе как пожелает.

К тому же, Старшова не упускает возможности и посмеяться над своими недоброжелателями. Так, она выложила фото в куртке, где видно округлившийся животик. Кроме того, она оставила под снимком очень неоднозначную подпись.

«Ждите новый выпуск телепрограммы «Беременна в 16», — написала девушка в своем Instagram.

Однако фото оказалось шуткой, ведь на всех остальных снимках Старшова отнюдь не выглядит беременной.

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